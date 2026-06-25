El exministro de Educación y exdiputado nacional Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia "irrevocable" al PRO mediante una carta enviada al presidente y fundador del partido, Mauricio Macri.

En el escrito, Bullrich explicó que su decisión está motivada por el respaldo que el PRO brindó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al no aportar el quórum necesario para tratar una moción de censura en su contra en el Congreso.

El exfuncionario, que permanece alejado de la actividad política debido a la enfermedad que atraviesa, señaló que desde hace tiempo dejó de reconocer en muchas de las decisiones del espacio "el espíritu que nos dio origen".

En la carta, Bullrich manifestó su preocupación por el rumbo que tomó el partido y sostuvo que ya no se siente identificado con algunas de sus definiciones políticas, motivo por el cual decidió dar un paso al costado de manera definitiva.

Su salida representa una nueva baja dentro del PRO en un contexto de tensiones internas y de debate sobre la estrategia política del espacio liderado por Mauricio Macri.