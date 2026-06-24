La sesión convocada en la Cámara de Diputados para tratar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no pudo realizarse por falta de quórum, lo que desató críticas hacia los bloques que decidieron no participar del debate.

Entre quienes justificaron la decisión estuvo la Unión Cívica Radical (UCR), que difundió un comunicado en el que sostuvo que no tenía sentido bajar al recinto junto al kirchnerismo y otros espacios políticos para avanzar sobre un tema que, según su interpretación, ya había sido tratado.

La postura generó cuestionamientos desde distintos sectores, que consideran que el Congreso debe cumplir su función de control sobre los actos del Poder Ejecutivo, especialmente cuando se trata de funcionarios de máxima relevancia dentro del Gobierno nacional.

Adorni ocupa uno de los cargos más importantes de la administración nacional. Según la definición oficial, el jefe de Gabinete es el funcionario encargado de coordinar la tarea de los ministerios, administrar la gestión del Gobierno y mantener el vínculo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En Santa Fe, la situación también tuvo repercusiones políticas. Las críticas apuntaron al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente de la UCR provincial, Leonel Chiarella, quienes días atrás habían cuestionado públicamente al funcionario nacional. Pullaro incluso había señalado que, si Adorni fuera un empleado suyo, lo despediría.

Sin embargo, la ausencia de legisladores vinculados a sectores aliados al oficialismo nacional fue interpretada por algunos dirigentes como una contradicción frente a esas declaraciones previas.

Mientras se conocía el fracaso de la sesión, trascendió además que Adorni había mantenido contactos con legisladores libertarios para fortalecer el respaldo político dentro del Congreso. Desde el Gobierno nacional aseguran que la oposición no cuenta con los votos necesarios para avanzar con medidas que puedan comprometer la continuidad del funcionario.

El episodio volvió a poner en el centro de la discusión el funcionamiento del Congreso y el rol de los distintos bloques frente a los mecanismos de control institucional previstos por la Constitución.