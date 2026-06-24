Desarticulan bandas criminales y detienen a 14 personas en Rosario y la región

El Gobierno de Santa Fe informó los resultados de una serie de procedimientos realizados en Rosario y otras localidades de la región que permitieron desarticular organizaciones criminales y detener a 14 personas.

Uno de los operativos más importantes se desarrolló en los barrios Toba y Vía Honda de Rosario, donde se realizaron diez allanamientos contra presuntos integrantes de la denominada “Banda del Tanque”. Allí fueron aprehendidas 12 personas y se secuestraron armas de fuego, municiones, drogas y otros elementos de interés para la investigación.

Según explicó el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, la organización era investigada por amenazas, usurpación de viviendas y actividades relacionadas con el microtráfico. Además, aseguró que varias familias podrán recuperar sus hogares tras el avance de la causa.

Por otra parte, también se realizaron allanamientos en Rosario, Ibarlucea, Cañada de Gómez y Coronda en el marco de una investigación por robos calificados, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita. Como resultado, fueron detenidas dos personas vinculadas a una organización criminal que operaba en distintas localidades de la provincia.

Desde el Gobierno provincial destacaron además el fortalecimiento de los controles penitenciarios y el uso de nuevas herramientas tecnológicas para la investigación criminal. En ese sentido, señalaron que el sistema de inteligencia artificial Lince permitió esclarecer un robo mediante el análisis de imágenes y el seguimiento de un sospechoso.

Las autoridades sostienen que estos procedimientos forman parte de una estrategia integral para combatir el delito organizado y reforzar la seguridad en todo el territorio santafesino.