La senadora Patricia Bullrich no participará este martes de la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada. La información fue confirmada por fuentes cercanas a la legisladora a la Agencia Noticias Argentinas.

Los encuentros organizados por Adorni estaban previstos en tres turnos durante la jornada. Sin embargo, desde el entorno de Bullrich señalaron que la senadora debe encabezar una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado, donde buscará consensos para postergar nuevamente el debate sobre una eventual interpelación al funcionario.

Según explicaron desde la jefatura del bloque libertario, la ausencia responde a cuestiones de agenda y no a una decisión política. “Ella se reúne todo el tiempo. Los senadores no”, indicaron fuentes cercanas a la legisladora.

No obstante, la decisión vuelve a exponer diferencias dentro del oficialismo. En las últimas semanas, Bullrich se mostró crítica respecto de la estrategia impulsada por el presidente Javier Milei y por Karina Milei para respaldar a Adorni frente a las denuncias e investigaciones que enfrenta.

De acuerdo con versiones surgidas en ámbitos oficiales, la senadora habría expresado sus reparos durante una reciente reunión de la mesa política del espacio gobernante, marcando distancia respecto de otros dirigentes de La Libertad Avanza.

En Casa Rosada, la noticia de la ausencia fue interpretada como una nueva señal de distanciamiento político. Mientras tanto, distintos sectores del oficialismo observan con atención el rol que tendrá Bullrich en las negociaciones parlamentarias para evitar que avance el pedido de interpelación impulsado por la oposición.