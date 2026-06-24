La jueza de Faltas de Villa Cañás, Yanina Calamari, participó de una entrevista en el ciclo "Mano a Mano" y abordó distintas problemáticas vinculadas al cumplimiento de las ordenanzas municipales, la convivencia urbana y la seguridad vial.

Durante la charla, señaló que existe un importante sector de vecinos que respeta las normas, aunque advirtió que todavía persisten conductas que afectan la convivencia diaria. Entre ellas mencionó la incorrecta disposición de residuos, el uso indebido de contenedores, la poda y el depósito de ramas fuera de los días establecidos, además de situaciones relacionadas con ruidos molestos y el cuidado del espacio público.

Calamari explicó que la ciudad cuenta con un sistema organizado de recolección y mantenimiento, pero sostuvo que muchas veces los inconvenientes surgen por el incumplimiento de las disposiciones vigentes.

"La falta de acatamiento a la norma genera molestias a otros vecinos y dificulta el trabajo que realiza el municipio", señaló durante la entrevista.

Preocupación por el tránsito

Uno de los temas centrales fue la seguridad vial. La jueza manifestó su preocupación por la presencia de menores conduciendo motos y otros vehículos, una situación que consideró directamente vinculada a la responsabilidad de los adultos.

Según explicó, la legislación establece que los menores de 18 años no pueden conducir automóviles ni motocicletas, por lo que cuando un menor circula al volante existe una autorización o una falta de control por parte de los mayores.

También se refirió al uso incorrecto del casco, la circulación en contramano, el estacionamiento indebido y la falta de respeto por las señales de tránsito y las calles cerradas por obras públicas.

En ese sentido, destacó que los inspectores municipales realizan controles permanentes durante las 24 horas, aunque remarcó que la fiscalización por sí sola no alcanza si no existe compromiso por parte de los ciudadanos.

Educación y respeto

Hacia el final de la entrevista, Calamari insistió en que la solución pasa por la educación y el ejemplo que se transmite dentro de cada hogar.

"La educación, el respeto por el otro y el cuidado de nuestros hijos son fundamentales", afirmó. Además, cuestionó situaciones en las que adultos permiten o incluso celebran conductas riesgosas de menores, como conducir vehículos o realizar maniobras peligrosas en bicicletas y motocicletas.

Finalmente, pidió mayor respeto hacia los inspectores municipales, quienes en ocasiones son objeto de agresiones o malos tratos mientras cumplen su tarea de control.

La jueza concluyó que una comunidad más ordenada requiere del trabajo conjunto entre las autoridades y los vecinos, con responsabilidad compartida para respetar las normas y garantizar una mejor convivencia.