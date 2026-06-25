Quién es Ekaterina Ojeda, la modelo vinculada a Mauro Icardi

La modelo Ekaterina Ojeda, conocida entre sus amigos como "Eka", quedó en el centro de la escena mediática tras ser mencionada en versiones que la vinculan con una salida nocturna del futbolista Mauro Icardi en un reconocido boliche de la Costanera porteña.

Según trascendió, personas que estuvieron presentes en el local bailable "Tequila" aseguraron que la situación habría generado un momento de tensión con Eugenia 'La China' Suárez. Hasta el momento, se trata de versiones difundidas por distintos medios y los involucrados no realizaron declaraciones que confirmen esos hechos.

Ojeda tiene 25 años, trabaja como modelo y además se desempeña como relaciones públicas del boliche "Tequila", ubicado en la Costanera de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su etapa escolar cursó sus estudios en un bachillerato bilingüe de Pilar con orientación en Economía y Ciencias Sociales, donde también participó en actividades deportivas y extracurriculares.

Desde 2022 estudia la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires.

En sus redes sociales mantiene un perfil relativamente bajo. Sin embargo, comparte imágenes de salidas con amigos, eventos, restaurantes y viajes, principalmente a Mar del Plata, además de asistir con frecuencia a fiestas de música electrónica.

Actualmente reúne cerca de 38 mil seguidores en Instagram y más de 32 mil en TikTok, cifras que crecieron en los últimos días tras la repercusión del supuesto episodio que la vinculó con Icardi.