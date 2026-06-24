Joaquín Poleri: “Teodelina está viviendo una transformación histórica en infraestructura y servicios”

En una nueva edición de Mano a Mano Con..., el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri, repasó las principales obras que se están desarrollando en la ciudad y aseguró que la localidad atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia en materia de infraestructura.

Poleri destacó que la transformación comenzó a partir de dos factores clave: la conversión de Teodelina en ciudad y el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe. Según explicó, esto permitió contar con mayores recursos y planificar obras a mediano y largo plazo.

Entre los trabajos más visibles mencionó la ejecución de calles de hormigón, con el objetivo de reemplazar progresivamente el pavimento asfáltico. También adelantó que, tras finalizar algunas tareas pendientes, la cuadrilla municipal avanzará con cordón cuneta en nuevos loteos, mejoras en la plaza central y obras en la Sociedad Italiana.

En cuanto al equipamiento municipal, informó que están en marcha licitaciones para incorporar un camión compactador de residuos, una motoniveladora, una camioneta doble cabina y un nuevo tanque de riego, con el objetivo de modernizar completamente el parque automotor antes de fin de año.

Otro de los temas centrales fue la segunda etapa de la obra de cloacas. El mandatario explicó que la primera fase ya permitió construir la planta de tratamiento y la infraestructura troncal, mientras que ahora se busca extender las conexiones domiciliarias para que más vecinos puedan acceder al servicio.

Finalmente, Poleri sostuvo que su gestión busca potenciar el perfil turístico, productivo y económico de Teodelina para evitar la migración de jóvenes y consolidar a la ciudad como uno de los polos de desarrollo más importantes del departamento General López.