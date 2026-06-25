El Gobierno asegura que el PRO no tiene los votos para interpelar a Adorni

El Gobierno nacional aseguró que el PRO no reúne los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas del pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la sesión prevista en el Senado.

La iniciativa fue anticipada por el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, quien busca que Adorni concurra al Congreso el próximo 2 de julio para responder preguntas vinculadas al incremento de su patrimonio.

Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que la oposición no alcanzará la mayoría especial de dos tercios requerida para tratar el proyecto. "No tienen los votos y no los van a conseguir", afirmó una fuente de la mesa política del oficialismo a la agencia Noticias Argentinas.

Según el Gobierno, La Libertad Avanza cuenta con sus 21 senadores, además del respaldo de al menos cuatro legisladores radicales, dos representantes de Misiones y un senador de Provincia Unidos, números que le permitirían bloquear la iniciativa.

En paralelo, el oficialismo se muestra confiado en conseguir la aprobación de la Ley de Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuyo tratamiento había sido postergado semanas atrás.

"Debería salir porque tenemos los votos", señaló uno de los funcionarios encargados de seguir el conteo de apoyos en la Cámara alta.

En los últimos días también volvieron a evidenciarse diferencias internas luego de que la senadora Patricia Bullrich anunciara la suspensión del informe de gestión previsto para el 2 de julio, mientras que Adorni manifestó públicamente que seguía a disposición del Senado para concurrir cuando fuera convocado.

Desde el entorno de Bullrich cuestionaron esa postura al señalar que el funcionario "quiso sacar el tema de la agenda", mientras que cerca de Adorni minimizaron la situación y aseguraron que su mensaje no buscó contradecir a la legisladora, sino dejar en claro su disposición a presentarse ante el Congreso.