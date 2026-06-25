El Gobierno nacional avanza en la organización de un operativo de ayuda humanitaria para Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que provocaron al menos 164 muertos y 971 heridos.

La coordinación del operativo está a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien encabeza una mesa de trabajo destinada a organizar el envío de rescatistas argentinos que participarán en las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en las zonas más afectadas.

En paralelo, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó la emergencia nacional luego del desastre. Desde la Oficina del Presidente de la República Argentina se difundió un comunicado en el que el Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que sigue de cerca la evolución de la situación.

Además, la administración nacional manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que resulte necesaria.

Mientras el presidente Javier Milei se encuentra de viaje rumbo a Madrid, Adorni quedó al frente de la coordinación del operativo, tarea que llevará adelante en paralelo con la actividad legislativa prevista para este jueves en el Senado.