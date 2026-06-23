Investigan la muerte de una mujer en Formosa tras hallar un feto en el vehículo que la trasladó al hospital

Una mujer de 40 años llegó sin vida a un centro de salud de la capital formoseña. Durante las pericias realizadas por la Policía, encontraron un feto dentro de la camioneta en la que había sido trasladada.

La Justicia de Formosa intenta esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de una mujer de 40 años que ingresó sin vida al Hospital Distrital N° 8 de la ciudad capital durante la madrugada del domingo. El caso tomó una dimensión aún más compleja cuando, en medio de las primeras pericias, los investigadores encontraron un feto en el interior del vehículo que la había llevado hasta el centro médico.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la mañana. La mujer fue trasladada por su esposo a bordo de una camioneta Ford Ecosport hasta el hospital, donde fue recibida de urgencia por profesionales de la salud. Sin embargo, tras ser examinada, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

Ante la situación, el personal del hospital dio aviso a las autoridades policiales y judiciales, que rápidamente activaron el protocolo correspondiente para este tipo de casos. Efectivos de la Subcomisaría República Argentina se hicieron presentes en el lugar y comenzaron las actuaciones para determinar qué había ocurrido.

Por orden de la Justicia provincial, se convocó a integrantes de la Policía Científica y del Cuerpo de Bomberos para realizar una inspección exhaustiva tanto en el vehículo como en otros lugares vinculados con el caso. Fue durante esas tareas cuando los peritos descubrieron la presencia de un feto dentro de la camioneta, un hallazgo que generó nuevas líneas de investigación.

A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a trabajar sobre distintas hipótesis para reconstruir los hechos y establecer si existió una relación directa entre el hallazgo y la muerte de la mujer. No obstante, las autoridades remarcaron que aún no hay conclusiones definitivas y que se aguardan los resultados de las pericias médicas y forenses.

Como parte de las medidas dispuestas por la Justicia, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de una autopsia que permita determinar con precisión la causa de muerte. Además, se ordenó una inspección integral de la camioneta y del domicilio donde residía la pareja, con el objetivo de recolectar elementos que puedan aportar información a la investigación.

Mientras avanzan las actuaciones, personal especializado continúa analizando evidencias y tomando declaraciones para esclarecer lo sucedido. Los resultados de los estudios forenses serán clave para establecer si la mujer sufrió alguna complicación médica previa a su fallecimiento y para determinar las circunstancias en las que se produjo el hallazgo del feto.

Por el momento, la causa permanece bajo investigación y las autoridades mantienen reserva sobre los detalles del expediente hasta contar con información concluyente que permita esclarecer el caso.