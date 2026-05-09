Detuvieron a un joven y secuestraron cinco armas en Villa Gobernador Gálvez

El operativo se realizó tras una denuncia familiar en Villa Gobernador Gálvez. Incautaron armas, municiones y detuvieron a un joven de 25 años.
Policiales 09/05/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

Detenido tras conflicto familiar y hallazgo de armas

Un joven de 25 años fue aprehendido en Villa Gobernador Gálvez luego de una denuncia por violencia familiar. La Policía secuestró cinco armas de fuego y gran cantidad de municiones.

Un procedimiento policial realizado en Villa Gobernador Gálvez terminó con un detenido y el secuestro de un importante arsenal dentro de una vivienda ubicada en Jean Jaurés al 1000.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar tras una denuncia por un conflicto familiar. Al arribar, fueron recibidos por un hombre de 67 años, identificado como Ricardo Humberto B., quien manifestó que su hijo se encontraba agresivo y armado dentro de la casa.

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De acuerdo al testimonio del denunciante, temía por su vida y también por la integridad de otro hijo con discapacidad que se encontraba en el domicilio. Ante esta situación, y con presencia de testigos, los agentes realizaron una requisa en la vivienda.

Durante el operativo se secuestraron dos armas largas y tres armas cortas. Entre ellas había una escopeta semiautomática calibre 12, una carabina calibre 22, una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22 corto y otra pistola automática.

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Además, la Policía incautó cargadores, cajas de cartuchos, más de un centenar de municiones intactas de distintos calibres y numerosas vainas servidas. Según indicaron, parte del armamento no contaba con la documentación correspondiente para su tenencia legal.

El sospechoso, identificado como Juan B., fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tenencia de armas de fuego.

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