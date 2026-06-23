Condenaron a un policía de Salta por abusar de una niña y hacer grooming a una adolescente

Un policía de la provincia de Salta fue condenado a siete años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de una niña de cinco años y realizar grooming a una adolescente de 12 años.

El condenado fue identificado como Alberto Gabriel Guaymás, de 32 años, quien además recibió una inhabilitación especial por 14 años para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue dictada por la jueza María Victoria Montoya Quiroga, quien consideró acreditados los hechos ocurridos contra ambas víctimas.

Según se ventiló durante el juicio, uno de los casos tuvo como víctima a una niña de cinco años, hija de una amiga del acusado. De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en la vivienda del policía mientras la madre de la menor se encontraba en otra habitación. El relato de la niña fue incorporado mediante Cámara Gesell y se mantuvo consistente durante todo el proceso judicial.

Las pericias psicológicas señalaron además que la menor presentó secuelas emocionales y dificultades en su desarrollo escolar luego del abuso.

En el segundo caso, la víctima fue una adolescente de 12 años. La investigación determinó que Guaymás obtuvo el número telefónico de la menor durante una intervención policial vinculada a un llamado al 911.

A partir de esa información comenzó a contactarla de manera privada, intentando ganarse su confianza mediante conversaciones de contenido personal y sexual. También le solicitó fotografías y buscó concretar un encuentro.

La situación fue descubierta por la madre de la adolescente, quien advirtió los mensajes y realizó la denuncia correspondiente.

Durante el juicio, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, sostuvo que el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas y de la confianza depositada por sus familias.

Además, remarcó que el uniformado incumplió el deber de protección que implica su función dentro de la fuerza policial.