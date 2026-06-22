Secuestran 2.000 álbumes del Mundial 2026 valuados en $100 millones

La Policía Federal secuestró más de 2.000 álbumes del Mundial 2026 y detuvo a dos personas acusadas de comercializar mercadería ingresada ilegalmente al país.

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en el marco de una investigación por presunto contrabando de álbumes de figuritas del Mundial 2026. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), que secuestró más de 2.000 ejemplares valuados en aproximadamente 100 millones de pesos.

La investigación se inició durante mayo, cuando efectivos del Departamento Delitos Fiscales realizaban controles preventivos de mercaderías en tránsito sobre la Avenida Suárez, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de distintas tareas de inteligencia y seguimiento, la Justicia ordenó allanamientos en un depósito ubicado en Lanús y en una empresa de encomiendas.

Durante los operativos, los agentes detectaron que los involucrados no contaban con la documentación que acreditara el origen legal de la mercadería, que según la investigación habría ingresado desde Brasil para su distribución y comercialización en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de los álbumes del Mundial, la Policía secuestró una importante cantidad de productos presuntamente ingresados al país sin cumplir los controles aduaneros correspondientes. Entre ellos había 1.500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 30 equipos de aire acondicionado, 40 proyectores, 90 auriculares, siete notebooks, cargadores, reproductores de DVD, controles para videojuegos, aspiradoras y otros artículos electrónicos.

Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el alcance de la maniobra y la posible participación de otras personas en la cadena de comercialización.

Desde la Policía Federal señalaron que continuarán los controles en zonas estratégicas para detectar operaciones vinculadas al contrabando y al comercio irregular de productos que ingresan al país sin la correspondiente declaración ni el pago de tributos.