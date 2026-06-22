La Justicia santafesina condenó a José Luis Lencina, de 37 años, a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niñas de su entorno familiar. La sentencia fue dictada por los jueces Luis Octavio Silva, Martín Torres y Héctor Aiello, tras un juicio oral realizado en los tribunales de la capital provincial.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Vivian Galeano, quien destacó que el tribunal consideró acreditadas las calificaciones penales planteadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante los alegatos finales.

Según se determinó en el debate, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2018, cuando las víctimas cursaban la escuela primaria. De acuerdo con la acusación, el condenado cometió los abusos en su vivienda, donde las niñas asistían para cuidar a una hija del agresor, y también en el domicilio de una de las víctimas durante reuniones familiares.

La fiscal explicó que una de las menores pudo revelar lo ocurrido a su madre en octubre de 2019, quien realizó la denuncia de manera inmediata. Posteriormente, en junio de 2020, la segunda víctima relató los hechos a su padre, que también acudió a la Justicia.

Tras el proceso judicial, Lencina fue declarado autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas. La condena impuesta es de cumplimiento efectivo.