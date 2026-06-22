La División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron el pasado 19 de junio en viviendas ubicadas en el barrio Villa Moisés, por disposición de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Luis Lagioia.

La investigación se inició a partir de información que permitió establecer que en ambos domicilios se estarían desarrollando actividades relacionadas con la venta de drogas al menudeo.

Durante uno de los allanamientos, los agentes secuestraron envoltorios de marihuana fraccionada para su comercialización, una importante suma de dinero en efectivo, documentación de interés para la causa y varios teléfonos celulares que serán peritados.

Además, una mujer fue detenida y quedó a disposición de la Justicia. La fiscalía le atribuye el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En tanto, para este lunes estaba prevista la audiencia imputativa y el pedido de medidas cautelares, instancia en la que se definirán los pasos procesales a seguir respecto de la acusada.