Colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas

El accidente ocurrió en pleno centro de Mar del Plata. El vehículo embistió a un grupo de pasajeros que esperaba en una parada de colectivos.
Policiales 22/06/2026 Felipe Aguilera

Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes en la ciudad de Mar del Plata, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a varias personas que aguardaban la llegada del transporte público.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Peralta Ramos y la calle Buenos Aires, una zona de importante circulación peatonal y vehicular de la ciudad balnearia.

Según las primeras informaciones, el interno habría sufrido una falla mecánica, situación que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara impactando contra la parada donde se encontraban los pasajeros.

Tras el siniestro, personal policial, bomberos y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y coordinar las tareas de rescate de algunas personas que quedaron atrapadas.

Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del accidente y establecer el estado de salud de los afectados. Hasta el momento no se difundió un parte oficial con la cantidad total de víctimas ni la gravedad de las lesiones.

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