Una pareja fue demorada este sábado en el aeropuerto internacional de Rosario luego de protagonizar una situación escandalosa durante un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá.

Según informaron fuentes aeroportuarias, los involucrados —un hombre de 55 años y una mujer de 60— fueron denunciados por otros pasajeros tras intentar mantener relaciones sexuales en sus asientos mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo.

El episodio ocurrió en el vuelo CM 836 de Copa Airlines, que arribó durante la madrugada al aeropuerto ubicado en el barrio Fisherton de Rosario. De acuerdo con los testimonios, ambos pasajeros estaban semidesnudos en los asientos de la fila F cuando comenzaron las quejas dentro de la cabina.

Ante la situación, la jefa de cabina notificó al supervisor del vuelo y manifestó su intención de impulsar una denuncia penal por exhibicionismo contra la pareja.

Siguiendo el protocolo correspondiente, las autoridades aeroportuarias se comunicaron con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que ordenó trasladar a los acusados a la comisaría con jurisdicción en el aeropuerto para realizar las actuaciones de rigor, incluida la toma de fotografías y fichas identificatorias.

Si bien el Código Aeronáutico argentino no contempla específicamente situaciones vinculadas a relaciones sexuales dentro de una aeronave, las normas de conducta a bordo establecen que cualquier comportamiento que altere el orden, la seguridad o el normal desarrollo del vuelo puede derivar en sanciones.

En este marco, tanto la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) como la propia aerolínea pueden aplicar medidas disciplinarias. Entre ellas, se contempla la posibilidad de impedir que los pasajeros vuelvan a viajar con la compañía.

El caso recordó otros episodios similares ocurridos en vuelos internacionales, donde parejas fueron detenidas tras mantener relaciones sexuales en baños o asientos de aeronaves durante el trayecto.