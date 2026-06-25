La Prefectura Naval Argentina realizó un operativo en el puerto de Mar del Plata que culminó con el secuestro de marihuana, bebidas alcohólicas y otros elementos durante la inspección del buque pesquero "Centauro 2000".

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Garantías de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, con intervención de la Unidad Fiscal Federal encabezada por el fiscal Santiago Eyherabide.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde entonces, la embarcación fue monitoreada mientras realizaba tareas de pesca en alta mar.

Una vez que el buque amarró en el espigón 2 del puerto marplatense, efectivos de Prefectura llevaron adelante la requisa con apoyo de un perro entrenado para detectar estupefacientes.

Durante la inspección encontraron 331 gramos de marihuana distribuidos en distintos sectores del barco, principalmente en camarotes y espacios comunes. Además, secuestraron dos picadores y elementos utilizados para armar cigarrillos artesanales.

Los efectivos también hallaron una importante cantidad de bebidas alcohólicas ocultas a bordo, situación que constituye una infracción a las normas de seguridad de la navegación. Según informó la fuerza, el valor estimado de todo lo incautado ronda los cuatro millones de pesos.

Los 17 tripulantes, todos argentinos y mayores de edad, fueron identificados y notificados de la formación de una causa por tenencia simple de estupefacientes, por lo que debieron fijar domicilio.

En tanto, el buque quedó retenido en el puerto y no podrá volver a operar hasta regularizar su situación ante las autoridades competentes.