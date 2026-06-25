El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 10 años de prisión a Sergio Raúl Sarria, el hombre que intentó asesinar a su ex pareja, Adriana Barrionuevo, durante un brutal ataque ocurrido en noviembre de 2024 en una pizzería del barrio de Núñez.

El hecho ocurrió el 18 de noviembre de ese año, cuando Barrionuevo se encontraba trabajando. Según quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, Sarria llegó al comercio e intentó hablar con la mujer. Ante la negativa de ella, la atacó con un cuchillo y le provocó 37 heridas de arma blanca, principalmente en el rostro y otras partes del cuerpo.

Durante la agresión, compañeros de trabajo de la víctima intentaron detener al atacante arrojándole distintos objetos. Finalmente, uno de los empleados logró frenarlo al enfrentarlo con un palo de hierro.

Tras el ataque, el agresor permaneció dentro del local hasta la llegada de la Policía. En ese momento expresó: "Mi hija no me quiere, me voy a matar", antes de intentar autolesionarse con el mismo cuchillo.

El tribunal lo declaró culpable por tentativa de femicidio agravada por ensañamiento y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género.

Sin embargo, la sentencia generó controversia porque los jueces tuvieron en cuenta el arrepentimiento manifestado por el acusado durante el juicio para determinar la pena.

En la resolución judicial señalaron que Sarria "se mostró muy conmovido por lo ocurrido" y que ofreció "sus sinceras disculpas a la víctima y a su propia hija por haberle causado un daño a su madre y haber destruido lo poco que subsistía de aquella familia".

La valoración de ese arrepentimiento como circunstancia atenuante despertó cuestionamientos debido a la gravedad del ataque sufrido por la víctima.