Un hombre fue detenido en la provincia de Jujuy acusado de amenazar de muerte a la senadora nacional Patricia Bullrich mediante publicaciones realizadas en redes sociales.

La investigación comenzó luego de que se detectaran mensajes intimidatorios dirigidos a la legisladora. Entre ellos, el usuario escribió: "vieja hija de p… renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar, conc.. de mierda!!", según consta en la causa.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina, que inició tareas investigativas con autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Lijo.

A partir del análisis de redes sociales, bases de datos y sistemas policiales, los investigadores identificaron al presunto autor de las amenazas y determinaron que se encontraba en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy.

Luego de realizar tareas de inteligencia, los efectivos establecieron el domicilio del sospechoso en un complejo de monoblocks conocido como "Las Goteras", cercano a la Ruta Provincial 25.

Con intervención del Juzgado Federal N°1 de Jujuy, a cargo del juez Esteban Eduardo Hansen, se ordenó un allanamiento en la vivienda. Durante el procedimiento, realizado con apoyo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy, el hombre fue detenido y se secuestró un teléfono celular que será incorporado a la investigación.

El imputado, argentino y mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia Federal acusado del delito de amenazas.