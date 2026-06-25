Citaron a Elisa Carrió como testigo en el juicio por la desaparición de Loan

La convocatoria está relacionada con un mensaje que Carrió publicó en la red social X pocos días después de la desaparición del niño. En ese momento respondió a una publicación del entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien había escrito: "Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan".

Ante ese mensaje, Carrió comentó: "A alguien había que quebrar". Esa publicación será uno de los elementos sobre los que deberá declarar durante el proceso judicial.

Además de Carrió, también fueron citados como testigos el abogado José Codazzi y el periodista Javier Ponzone.

El juicio oral retomó su desarrollo esta semana luego de un cuarto intermedio de 72 horas hábiles. Durante las últimas audiencias, las defensas plantearon distintos pedidos de nulidad que fueron rechazados por el Tribunal integrado por Federico Rossi Colombo, Pablo Núñez y Valeria López.

También declaró el acusado Alan Cañete y está previsto que otros tres imputados de la investigación paralela presten testimonio en las próximas audiencias. En tanto, los familiares de Loan declararán a partir del martes 30 de junio, una vez finalizada la etapa de declaraciones de los acusados.