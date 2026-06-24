Investigan la muerte de un niño de 2 años en Salta y detuvieron a su madre y padrastro

La Justicia de Salta investiga la muerte de Thiago Altamirano, un niño de 2 años que fue trasladado por su madre al Hospital Papa Francisco y luego derivado al Hospital Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales.

Ante la gravedad del caso, el fiscal Daniel Espilocín ordenó una serie de medidas investigativas, entre ellas la realización de la autopsia y la detención preventiva de la madre del menor y de su pareja, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se intenta determinar qué ocurrió.

El hecho generó conmoción luego de que los abuelos paternos del niño afirmaran que desde 2025 venían realizando denuncias por presuntos maltratos. Además, señalaron que habían advertido sobre situaciones de vulnerabilidad en el entorno familiar.

Los investigadores aguardan los resultados preliminares de la autopsia, que serán clave para establecer las causas de la muerte y definir los próximos pasos de la causa. Mientras tanto, el hermano menor de la víctima y otros familiares reciben asistencia y acompañamiento por parte de equipos interdisciplinarios del Ministerio Público Fiscal.