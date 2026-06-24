Confirman tres nuevos casos de dengue en el país mientras continúan bajando los contagios de chikungunya

El Boletín Epidemiológico Nacional informó que continúan descendiendo los casos de fiebre chikungunya en Argentina, con 64 nuevos contagios notificados durante la última semana analizada. De ese total, solo 20 corresponden a casos recientes, mientras que los restantes fueron incorporados con demora al sistema de vigilancia.

En lo que va de la temporada, se acumulan 2.758 casos confirmados y probables de chikungunya, concentrados principalmente en el noroeste argentino.

En cuanto al dengue, se confirmaron tres nuevos casos, elevando el total acumulado a 68 en todo el país. Más de la mitad de los contagios registrados no presentan antecedentes de viaje, por lo que fueron clasificados como autóctonos o permanecen bajo investigación.

Si bien los niveles de circulación del virus siguen siendo bajos, el Ministerio de Salud advirtió que en las últimas semanas aumentó la cantidad de casos sospechosos notificados, especialmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Santa Fe.

Ante este escenario, las autoridades remarcaron la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica y completar los estudios diagnósticos para confirmar o descartar los casos sospechosos de manera oportuna.