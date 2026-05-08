El gobierno local de Santa Isabel, encabezado por el intendente Pablo Giorgis, comenzó los trabajos de pavimentación sobre Avenida Santa Fe, una de las arterias principales de la localidad.

La intervención forma parte del plan de infraestructura urbana que lleva adelante el municipio, con el objetivo de mejorar la conectividad, ordenar la circulación y brindar mejores condiciones para vecinos y frentistas.

Según indicaron desde el municipio, la obra contempla la construcción de cordón cuneta, la colocación de carpeta asfáltica y mejoras en la iluminación del sector. Se trata de una demanda histórica de quienes viven y transitan diariamente por la zona.

Además, las autoridades destacaron que los trabajos se realizan con recursos propios y forman parte del compromiso de gestión de acercar obras concretas a cada barrio.

La ejecución se desarrollará por etapas, con el propósito de reducir el impacto en la circulación diaria mientras avanzan las tareas.