Santa Isabel suma una nueva veterinaria al Área de Zoonosis

Santa Isabel incorporó una nueva veterinaria al Área de Zoonosis

La médica veterinaria Yamila Gallisso fue presentada oficialmente por el Gobierno local y estará a cargo de fortalecer las acciones de salud animal y prevención sanitaria en la comunidad.

El Gobierno de Santa Isabel presentó oficialmente a la médica veterinaria Yamila Gallisso como nueva responsable del Área de Zoonosis Comunal. El anuncio se realizó durante un encuentro encabezado por el intendente Pablo Giorgis y la secretaria de Gobierno, Marta Pérez, junto a integrantes de la Asociación de Proteccionistas Isabelenses (API).

La incorporación de la profesional forma parte de una estrategia destinada a reforzar las políticas de salud pública y bienestar animal en la localidad. Desde el Municipio señalaron que su trabajo estará orientado a potenciar las campañas de vacunación, brindar atención primaria a mascotas, coordinar operativos de castración y promover la tenencia responsable de animales.

En este marco, las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto con API, una organización que desarrolla una labor constante en el cuidado y protección de perros y gatos de Santa Isabel. Asimismo, remarcaron que la articulación entre el Estado local y las instituciones de la comunidad resulta fundamental para avanzar en acciones que mejoren la calidad de vida de los animales y contribuyan a la prevención de enfermedades.

Desde el Gobierno local señalaron que la llegada de Gallisso representa un paso importante para continuar fortaleciendo los servicios vinculados a la sanidad animal y la concientización ciudadana.

Además, informaron que la nueva médica veterinaria atenderá en la localidad todos los miércoles de 8 a 12 horas, brindando un espacio de consulta y atención para los vecinos que requieran asesoramiento o asistencia para sus mascotas.

La iniciativa busca consolidar una política sostenida de cuidado animal, entendiendo que la salud de las mascotas también forma parte de la salud integral de la comunidad.