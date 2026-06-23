Cuatro hermanas murieron este lunes por la noche en un trágico siniestro vial ocurrido en la provincia de La Pampa, luego de que la camioneta en la que viajaban despistara y cayera a un canal de agua.

El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional 35. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo sobrepasó el guardarraíl de contención y terminó dentro del canal.

Como consecuencia del impacto y las dificultades para salir del rodado, cuatro de las cinco ocupantes quedaron atrapadas y fallecieron en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Cristina, Esmeralda, Olga y Estela Sosa. La única sobreviviente es la conductora de la camioneta, quien fue trasladada al Hospital René Favaloro de Santa Rosa, donde permanece internada.

Según trascendió, las hermanas se dirigían a visitar a otra familiar que se encuentra internada en el mismo centro de salud.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Toay y Santa Rosa, buzos tácticos, efectivos de la Policía de La Pampa y personal de Tránsito, que realizaron las tareas de rescate y extracción de los cuerpos.

Ahora los investigadores esperan los resultados de las pericias para determinar qué provocó el despiste y la posterior caída al canal.

La tragedia generó una fuerte conmoción en la provincia. Además, medios pampeanos recordaron que la familia Sosa ya había sufrido otro duro golpe en 2024, cuando cinco integrantes fallecieron en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 151.