Santa Isabel: un vecino realiza tareas comunitarias tras provocar un incendio en el basural

Un vecino de Santa Isabel comenzó a realizar tareas comunitarias luego de haber provocado un incendio en el basural de la localidad, un hecho que generó preocupación entre los habitantes y demandó un importante operativo para controlar las llamas.

El episodio ocurrió días atrás y obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios y del personal comunal. Además, el humo se extendió por distintos sectores del pueblo, afectando la visibilidad y la calidad del aire.

La identificación del responsable fue posible gracias al sistema de monitoreo instalado en el predio. Las cámaras de vigilancia registraron el momento en que se inició el fuego, permitiendo avanzar en las actuaciones correspondientes.

Tras la investigación, el Gobierno de Santa Isabel dispuso las medidas pertinentes y la persona involucrada comenzó a cumplir tareas comunitarias como forma de reparación por los daños ocasionados.

Desde la administración local destacaron que el caso refleja la importancia de las acciones de prevención, control y monitoreo implementadas en el basural, especialmente a partir de las mejoras realizadas en el lugar.

A través de sus redes sociales, el presidente comunal Pablo Giorgis difundió imágenes del hecho y reiteró el pedido a la comunidad para cuidar los espacios públicos y colaborar con las acciones destinadas a mantener una localidad más limpia, segura y ordenada.