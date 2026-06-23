Ofrecen $16 millones de recompensa para esclarecer el femicidio de una enfermera en Rosario

A más de un año del crimen de Ailén Oggero, el Gobierno de Santa Fe busca información que permita identificar a los responsables. La causa sigue sin detenidos ni avances concretos.

El Gobierno de Santa Fe anunció una recompensa de 16 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los autores del femicidio de Ailén Oggero, la enfermera rosarina asesinada a balazos el 18 de febrero de 2025 frente a su vivienda.

La medida fue oficializada mediante la resolución 1879/2026 y busca reactivar una investigación que, a más de un año del crimen, continúa sin detenidos ni imputados por el homicidio.

Según informaron las autoridades, la identidad de las personas que aporten información será preservada de manera confidencial antes, durante y después del proceso judicial. Los datos pueden enviarse al correo [email protected] o presentarse en cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación.

Un crimen que sigue impune

Ailén Oggero tenía 32 años y trabajaba como enfermera en el Hospital Centenario de Rosario. Fue asesinada de cinco disparos cuando se encontraba en la puerta de su casa.

Antes del crimen, había denunciado en reiteradas oportunidades a su expareja por situaciones de violencia de género. Entre los hechos denunciados figuraban amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y episodios de ingreso forzado a su vivienda.

Sobre el hombre pesaba una restricción de acercamiento, aunque familiares de la víctima sostuvieron desde el primer momento que debía ser investigado por el asesinato.

Investigación bajo cuestionamientos

Tras el femicidio, la expareja de Oggero fue demorada e imputada por hechos de violencia de género, pero no quedó vinculada formalmente al homicidio. Según declaró, se encontraba trabajando en una planta industrial de San Lorenzo cuando ocurrió el ataque.

La causa también estuvo rodeada de cuestionamientos judiciales. La fiscal que intervino inicialmente fue suspendida por 90 días sin goce de sueldo por no profundizar líneas de investigación relacionadas con las denuncias previas realizadas por la víctima.

A pesar del tiempo transcurrido, el asesinato de Ailén Oggero continúa sin resolverse y las autoridades esperan que la recompensa permita obtener información clave para avanzar en la causa.