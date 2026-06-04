Santa Isabel fortalece la asistencia social durante el invierno

El municipio, junto a vecinos y vecinas, desarrolla una campaña solidaria de confección de mantas y frazadas, además de brindar ayuda con garrafas y leña a las familias más vulnerables.
 
Santa Isabel04/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno de Santa Isabel lleva adelante una serie de acciones destinadas a acompañar a las familias de la localidad durante la temporada invernal. Entre las iniciativas se destaca la confección de frazadas y mantas, una tarea que se desarrolla de manera conjunta entre el municipio y vecinos comprometidos con el bienestar de la comunidad.
0c80f2a7-1409-40fb-b2f2-b3485479dd81

Paralelamente, el Estado local brinda asistencia con garrafas y leña para garantizar que los hogares puedan afrontar los días más fríos del año. La ayuda está orientada especialmente a niños, niñas, adultos mayores y familias que requieren un acompañamiento especial en esta época.
143af96c-e90d-4909-a25b-54fc227daebfcf2061fc-90de-4c4c-837a-e4398b6911d0

Desde el Gobierno local señalaron que estas acciones reflejan el espíritu solidario que caracteriza a Santa Isabel y remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad para dar respuesta a las necesidades de los vecinos.
5f3d3241-5de8-45e7-987a-a7e87f041121e96b1119-ff63-42fe-ad69-bda62528a283

Además, destacaron y agradecieron la colaboración de quienes participan en la confección de mantas y frazadas, al tiempo que reafirmaron el compromiso de continuar desarrollando políticas de contención y asistencia para los sectores más vulnerables.

Último momento
vacunas

Salud envió más de 550 mil dosis extras contra la gripe

SOFIA ZANOTTI
Salud04/06/2026
El Ministerio de Salud de la Nación distribuyó 553.948 vacunas antigripales adicionales para adultos en todo el país, con el objetivo de reforzar la campaña de inmunización ante el aumento sostenido de casos de influenza.
 
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias