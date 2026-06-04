Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno de Santa Isabel lleva adelante una serie de acciones destinadas a acompañar a las familias de la localidad durante la temporada invernal. Entre las iniciativas se destaca la confección de frazadas y mantas, una tarea que se desarrolla de manera conjunta entre el municipio y vecinos comprometidos con el bienestar de la comunidad.



Paralelamente, el Estado local brinda asistencia con garrafas y leña para garantizar que los hogares puedan afrontar los días más fríos del año. La ayuda está orientada especialmente a niños, niñas, adultos mayores y familias que requieren un acompañamiento especial en esta época.



Desde el Gobierno local señalaron que estas acciones reflejan el espíritu solidario que caracteriza a Santa Isabel y remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad para dar respuesta a las necesidades de los vecinos.



Además, destacaron y agradecieron la colaboración de quienes participan en la confección de mantas y frazadas, al tiempo que reafirmaron el compromiso de continuar desarrollando políticas de contención y asistencia para los sectores más vulnerables.