El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, mantuvo una reunión de trabajo junto a integrantes de la Comisión Directiva y la Gerencia de la Cooperativa de Agua Potable, con el objetivo de avanzar en una gestión considerada fundamental para el presente y futuro de la entidad.

La iniciativa fue coordinada con el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, y apunta a dar respuesta a necesidades prioritarias de la cooperativa, permitiendo mejorar su funcionamiento y asegurar la sostenibilidad del servicio que brinda a la comunidad.

Desde el municipio destacaron que el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones locales resulta indispensable para afrontar desafíos estructurales y garantizar servicios esenciales para los vecinos.

En este marco, Giorgis remarcó la importancia de acompañar a las organizaciones que cumplen un rol central en la vida cotidiana de la localidad. “Seguimos gestionando codo a codo con las cooperativas y organizaciones que sostienen servicios esenciales. El acceso al agua potable es un derecho y una prioridad para esta gestión”, expresó.

La acción forma parte de una política de acompañamiento institucional que el gobierno local viene desarrollando para fortalecer la prestación de servicios básicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santa Isabel.