Giorgis avanza con una gestión estratégica para la Cooperativa de Agua

El intendente Pablo Giorgis encabezó una gestión junto al Gobierno provincial para fortalecer el funcionamiento de la Cooperativa de Agua Potable de Santa Isabel y garantizar la continuidad del servicio.
 
Santa Isabel01/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, mantuvo una reunión de trabajo junto a integrantes de la Comisión Directiva y la Gerencia de la Cooperativa de Agua Potable, con el objetivo de avanzar en una gestión considerada fundamental para el presente y futuro de la entidad.

La iniciativa fue coordinada con el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, y apunta a dar respuesta a necesidades prioritarias de la cooperativa, permitiendo mejorar su funcionamiento y asegurar la sostenibilidad del servicio que brinda a la comunidad.WhatsApp Image 2026-06-01 at 10.51.55

Desde el municipio destacaron que el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones locales resulta indispensable para afrontar desafíos estructurales y garantizar servicios esenciales para los vecinos.

En este marco, Giorgis remarcó la importancia de acompañar a las organizaciones que cumplen un rol central en la vida cotidiana de la localidad. “Seguimos gestionando codo a codo con las cooperativas y organizaciones que sostienen servicios esenciales. El acceso al agua potable es un derecho y una prioridad para esta gestión”, expresó.

La acción forma parte de una política de acompañamiento institucional que el gobierno local viene desarrollando para fortalecer la prestación de servicios básicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santa Isabel.

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Firmat: encontraron un tobogán y un sillón en los canales

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El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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