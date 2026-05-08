Se frenó el crédito en pesos y crece en dólares

El financiamiento en pesos mostró una leve caída en abril, mientras los préstamos en dólares avanzaron por la estabilidad cambiaria y la mayor demanda empresarial.
 
Economía08/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El crédito total al sector privado en pesos registró una caída real del 0,1% durante abril, una vez descontada la inflación, según un informe elaborado por la consultora Equilibra sobre datos procesados por la Agencia Noticias Argentinas.

El resultado confirmó el estancamiento que el sector viene mostrando desde el inicio de 2026. Durante el primer trimestre del año, la variación real había sido de apenas 0,1%.

En este contexto, el Gobierno mantiene la expectativa de una baja en las tasas de interés en el corto plazo para intentar reactivar el acceso al crédito y acompañar una mejora en la actividad económica.

El informe indicó que la principal retracción se observó en el financiamiento destinado a empresas, que cayó un 0,9% real en abril, luego de haber crecido un 2,8% en los primeros meses del año.

Según detalló la consultora, el retroceso estuvo vinculado principalmente a la caída en las líneas de adelantos bancarios, que registraron una baja del 4,1% real desestacionalizado.

720 (5)Precio del dólar este viernes 8 de mayo

Por otro lado, el crédito para familias mostró una recuperación del 0,4% real, impulsado especialmente por los préstamos prendarios e hipotecarios.

Mientras tanto, el financiamiento en dólares mantuvo una fuerte expansión y creció un 6,9% real en abril. El avance estuvo favorecido por la estabilidad cambiaria y el aumento de los depósitos en moneda extranjera.

Dentro de ese segmento, los préstamos a empresas crecieron un 7,1%, mientras que los destinados a familias avanzaron un 5,6%.

Además, el reporte destacó que, tras recientes cambios regulatorios, comenzaron a concretarse por primera vez financiaciones personales en dólares.

En contraste, el consumo con tarjetas de crédito y los préstamos personales continuaron sin mostrar señales de recuperación, en medio de elevados niveles de morosidad bancaria. Actualmente, la mora alcanza el 11,6% en tarjetas y el 13,8% en créditos personales.

De cara al segundo trimestre del año, las entidades financieras prevén que no habrá grandes modificaciones en la oferta de préstamos, aunque esperan una leve mejora en la demanda, principalmente desde el sector comercial.

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