Las trabajadoras de casas particulares perciben desde junio de 2026 un aumento salarial del 1,5%, dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La actualización impacta tanto en quienes cobran por hora como en quienes perciben un sueldo mensual.

Los nuevos valores representan los salarios mínimos obligatorios para todo el país, aunque empleadores y trabajadoras pueden acordar remuneraciones superiores. Además, continúa vigente la obligación de registrar la relación laboral, realizar los aportes correspondientes y emitir recibos de sueldo mensuales.

La categoría más numerosa sigue siendo la de tareas generales, que incluye actividades como limpieza, lavado, planchado, cocina simple y mantenimiento del hogar.

Escala salarial de junio 2026

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes.

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 por mes.

Caseros

$3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.083,26 por hora y $499.868,28 por mes.

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 por mes.

Supervisores

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 por mes.

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 por mes.

Qué debe cumplir el empleador

La normativa establece que quienes contraten personal de casas particulares deben registrar la relación laboral ante ARCA, informar correctamente la categoría de la trabajadora, abonar aportes jubilatorios, obra social y ART, además de entregar recibos de sueldo.

También corresponde pagar aguinaldo, vacaciones, licencias y los adicionales previstos por ley, como el 1% por año de antigüedad y el adicional por zona desfavorable cuando corresponda.

Aguinaldo de junio

Durante este mes, las trabajadoras del sector también recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El monto equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026.

La fecha límite para abonarlo es el 30 de junio, aunque la legislación contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que podrá pagarse hasta el 6 de julio sin generar infracciones.