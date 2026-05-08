El mercado cambiario inició la jornada de este viernes 8 de mayo con nuevas referencias para el dólar oficial y las distintas cotizaciones financieras en Argentina.

Según los valores informados en la apertura, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1.366,52 para la compra y $1.417,62 para la venta.

Por otro lado, el dólar blue se ubica en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, manteniéndose como una de las referencias más consultadas por los ahorristas.

En tanto, el dólar mayorista abrió en $1.387 para la compra y $1.396 para la venta, mientras que el dólar MEP cotiza a $1.427,48.

A su vez, el Contado con Liquidación (CCL) se negocia a $1.484,76, siendo una de las variantes financieras con mayor valor en el mercado local.

Por último, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se posiciona en $1.846 para la venta.