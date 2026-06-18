El Gobierno nacional dispuso nuevas exenciones al Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, para distintos sectores vinculados a la economía digital y financiera. La decisión fue formalizada este jueves a través del Decreto 475/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es actualizar la regulación ante los cambios tecnológicos y garantizar igualdad de condiciones entre empresas que desarrollan actividades similares dentro del sistema financiero.

Entre los principales beneficiados se encuentran las empresas de servicios electrónicos de pago y cobranza. Las cuentas utilizadas exclusivamente para estas operaciones quedarán exentas del tributo, incluyendo los movimientos vinculados al depósito y entrega de efectivo. La medida también alcanza a agentes oficiales y agencias complementarias que prestan servicios financieros.

Por otro lado, el decreto incorpora a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), es decir, las empresas vinculadas al ecosistema de criptomonedas. Las cuentas destinadas exclusivamente a estas actividades estarán exentas del impuesto, siempre que las firmas estén registradas ante la Comisión Nacional de Valores y los organismos fiscales correspondientes.

La disposición también favorece a las compañías administradoras de tarjetas de crédito, compra y débito. En estos casos, se eximen determinados movimientos relacionados con préstamos bancarios destinados a financiar sus operaciones y con la emisión o cancelación de obligaciones negociables.

Asimismo, las empresas transportadoras de caudales podrán acceder a la exención en las cuentas utilizadas para rendir a sus clientes el efectivo recaudado, siempre que se encuentren registradas ante el Banco Central de la República Argentina.

Las nuevas disposiciones entraron en vigencia este mismo jueves 18 de junio, por lo que los beneficios comenzarán a aplicarse de manera inmediata sobre las operaciones alcanzadas por la normativa.