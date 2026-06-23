Por la ola de frío, vuelven las restricciones de GNC en estaciones e industrias

Las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país provocaron nuevas restricciones en el suministro de gas natural comprimido (GNC) para estaciones de servicio e industrias con contratos interrumpibles. La medida fue adoptada por las distribuidoras para garantizar el abastecimiento a usuarios prioritarios, como hogares, hospitales y escuelas.

Las limitaciones comenzaron a aplicarse durante la semana pasada y continuarán hasta nuevo aviso. El objetivo es responder al fuerte incremento de la demanda residencial registrado desde el inicio del invierno.

En varias provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, algunas estaciones de servicio dejaron de vender GNC o redujeron considerablemente su capacidad de carga. En la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano, donde predominan los contratos firmes, el suministro continúa funcionando dentro de los límites establecidos.

Según datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la demanda total de gas alcanzó este lunes los 155,5 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales más de 80 millones correspondieron al consumo residencial.

La situación generó malestar entre taxistas, remiseros y conductores particulares que dependen del GNC para trabajar. En La Plata se registraron largas filas en las pocas estaciones habilitadas para despachar combustible sin restricciones.

Desde las distribuidoras explicaron que este tipo de medidas son habituales durante los períodos de mayor consumo invernal. Los contratos interrumpibles contemplan la posibilidad de suspender temporalmente el suministro cuando el sistema necesita priorizar a los usuarios esenciales.

Por el contrario, las estaciones que cuentan con contratos firmes o no interrumpibles mantienen garantizado el abastecimiento, aunque suelen afrontar costos más elevados por ese servicio.

Mientras continúe la ola de frío, el sector energético prevé que la demanda de gas siga aumentando, por lo que las restricciones podrían mantenerse durante los próximos días.