Becas Progresar 2026: quiénes cobran en julio y cuánto paga ANSES

Miles de estudiantes de todo el país esperan la acreditación de las Becas Progresar correspondientes a julio de 2026. El programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano y administrado a través de ANSES, está destinado a jóvenes que cursan estudios secundarios, terciarios, universitarios, de enfermería y formación profesional.

Podrán cobrar el beneficio durante julio quienes hayan sido aprobados en la convocatoria 2026, mantengan la condición de alumno regular, cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por el programa y tengan actualizados sus datos personales y bancarios ante ANSES.

Además, también podrán percibir el pago aquellos estudiantes incorporados recientemente al programa que aún tengan cuotas acumuladas pendientes de acreditación.

En cuanto al monto, la Resolución 172/2026 establece una asignación mensual bruta de $35.000 para las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional. Sin embargo, ANSES deposita cada mes el 80% del total, por lo que los beneficiarios reciben efectivamente $28.000.

El 20% restante queda retenido y se abona posteriormente cuando el estudiante acredita la regularidad académica y cumple con las condiciones exigidas por el programa educativo.

Para conocer si recibirán el pago de julio, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde podrán verificar si tienen una fecha de cobro asignada. También es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma oficial de Progresar.

Las solicitudes pueden aparecer como aprobadas, observadas o rechazadas. Cuando el trámite figura como observado, generalmente se debe a errores en los datos personales, documentación incompleta o inconvenientes vinculados con la situación académica del estudiante. En esos casos, se recomienda revisar la información y realizar las correcciones necesarias dentro de los plazos establecidos.

Por otro lado, las solicitudes rechazadas suelen responder al incumplimiento de requisitos académicos, ingresos superiores a los límites permitidos o errores detectados durante la inscripción.

Las autoridades aconsejan revisar periódicamente el estado del trámite y mantener actualizada toda la información para evitar demoras en la evaluación y el cobro del beneficio.