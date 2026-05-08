Máximo Kirchner será operado este viernes

El diputado nacional contó que la intervención estaba prevista desde hace tiempo y aclaró que no compromete su estado de salud. También explicó por qué le pidió a Cristina Fernández de Kirchner que no lo acompañe.
 
Política 08/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El diputado nacional Máximo Kirchner será sometido este viernes a una intervención quirúrgica programada, según informó a través de un mensaje difundido en las últimas horas.

De acuerdo con lo expresado por el referente de La Cámpora, la cirugía estaba prevista desde hace tiempo, aunque había sido postergada por distintos motivos. Además, aclaró que el procedimiento no compromete su estado general de salud.

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En el escrito, Kirchner señaló que la operación se realizará en el mismo lugar donde nació y mencionó, con tono distendido, que uno de los médicos le prometió que podrá ver desde su casa el partido del domingo.

Por otro lado, el diputado hizo referencia a Cristina Fernández de Kirchner y contó que la expresidenta quiso acompañarlo durante la intervención. Sin embargo, explicó que él le pidió “especialmente” que no lo hiciera.

Según sostuvo, no quería que su madre tuviera que solicitar permisos ni exponerse a lo que consideró un posible “show” en torno a su traslado, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple la exmandataria.

En ese sentido, Máximo Kirchner volvió a cuestionar la situación judicial de Cristina y apuntó contra los sectores políticos, judiciales y económicos que, según su mirada, impulsaron su condena y restricciones.

El mensaje cerró con un saludo breve y una frase en tono político: “Después de tantas operaciones de prensa…”.

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