El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezará este martes una actividad organizada por la Fundación Faro, donde compartirá escenario por primera vez con el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier.

El evento está previsto para las 19.30 y se desarrollará sin acceso para la prensa. Sin embargo, podrá seguirse a través de una transmisión en vivo por YouTube.

La actividad reunirá además a figuras destacadas del pensamiento liberal, entre ellas el economista estadounidense David Friedman, hijo del reconocido referente liberal Milton Friedman. También participarán Alberto Benegas Lynch, Agustín Laje y Martín Krause.

Desde la Fundación Faro señalaron que la convocatoria busca generar un espacio de intercambio sobre las ideas económicas que respaldan el rumbo adoptado por el Gobierno nacional.

La presencia de Ravier cobra especial relevancia luego de haber asumido formalmente esta semana como vocero presidencial. Su desembarco en el cargo se produce en medio de la crisis política que atraviesa el Ejecutivo por la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

El acto también marcará una de las últimas actividades públicas de Milei antes de iniciar una nueva gira internacional. El mandatario viajará el miércoles 24 de junio a Madrid, donde permanecerá hasta el 27. Durante su estadía mantendrá encuentros con empresarios y brindará una conferencia en la Universidad CEU San Pablo.