Jésica Cirio entregó su teléfono celular y fijó domicilio ante la Justicia en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de su ex esposo, Martín Insaurralde.

La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella, quien dispuso que la conductora entregara el dispositivo en un plazo de 24 horas para que pueda ser sometido a peritajes. Según trascendió, el abogado de Cirio, Claudio Caffarello, realizó la entrega del teléfono junto con las claves de acceso ante personal de Gendarmería Nacional.

La decisión judicial se produjo luego de la difusión de una serie de videos que se viralizaron en los últimos días. En esas imágenes se observa a Cirio recorriendo el vestidor que compartía con Insaurralde en una propiedad ubicada en un country de San Vicente, mientras registra distintos fajos de dólares guardados en cajones, bolsos y valijas.

A partir de la aparición de ese material, el magistrado ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Cirio y a su ex pareja, Elías Piccirillo. Durante esos procedimientos, la modelo no fue encontrada en los lugares inspeccionados.

En el caso de Piccirillo, las fuentes judiciales indicaron que mostró voluntariamente su teléfono celular para ser analizado. Sin embargo, los peritajes realizados sobre ese dispositivo no arrojaron resultados relevantes para la investigación.

La Justicia busca determinar el origen de los videos difundidos y establecer si existen elementos que puedan aportar información a la causa que involucra al ex jefe de Gabinete bonaerense.