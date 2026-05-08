Adorni defendió sus viajes y su casa en Exaltación

El jefe de Gabinete habló en medio de la investigación por sus propiedades y viajes. Aseguró que mantendrá su estilo de vida y negó irregularidades.
 
Política 08/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena política luego de referirse públicamente a la investigación judicial que analiza la compra de propiedades y una serie de viajes al exterior.

Durante una entrevista con Alejandro Fantino en su canal de YouTube, el funcionario aseguró que continuará utilizando su vivienda en Exaltación de la Cruz y que seguirá viajando “como siempre”.

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Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, Adorni es investigado por la adquisición de dos propiedades, una ubicada en el barrio porteño de Caballito y otra en Exaltación de la Cruz. Además, la Justicia analiza viajes realizados a destinos como Punta del Este, el Caribe y Bariloche.

En la entrevista, Fantino le consultó si seguía utilizando su casa fuera de la ciudad, a lo que Adorni respondió: “Sí, claro. Voy a seguir usando mi casa de Exaltación, voy a seguir viajando y voy a seguir teniendo una vida normal”.

El funcionario sostuvo además que es inocente de las acusaciones y evitó profundizar sobre la causa judicial. En este marco, desde el oficialismo buscan bajar la tensión política generada en torno a la situación del jefe de Gabinete, mientras continúan las repercusiones en distintos sectores de la oposición.

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