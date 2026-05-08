River consiguió una victoria clave este jueves al derrotar 2-1 a Carabobo en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Venezuela, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con tres puntos fundamentales en un encuentro que terminó con un cierre cargado de tensión y dramatismo.

Luego de un primer tiempo sin goles, en el que Juan Fernando Quintero desperdició un penal atajado por Lucas Bruera, River logró abrir el marcador a los 13 minutos del complemento con un cabezazo de Maximiliano Meza tras un tiro de esquina.

Sin embargo, el conjunto venezolano reaccionó y alcanzó el empate a los 31 minutos mediante Matías Núñez, que convirtió desde el punto penal tras una infracción de Juan Cruz Meza dentro del área.

El tramo final del partido fue aún más complicado para el conjunto argentino. A los 40 minutos del segundo tiempo, el arquero Santiago Beltrán fue expulsado luego de una revisión del VAR por cortar una jugada manifiesta de gol. Como River ya había realizado todas las modificaciones, Matías Viña tuvo que ocupar el arco en los últimos minutos.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Maximiliano Salas en el sexto minuto de descuento para darle el triunfo al “Millonario”. El delantero aprovechó un pase largo de Facundo González y definió por encima del arquero Bruera para sellar el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, River se mantiene como líder del Grupo H con 10 puntos y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima instancia del certamen continental. En la próxima fecha recibirá a Red Bull Bragantino en un duelo que puede definir el primer puesto de la zona.