Lionel Messi cumple este 24 de junio 39 años mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección argentina, una situación que ya se volvió habitual en su carrera. El capitán celebra su cumpleaños concentrado junto a sus compañeros, enfocado en el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.

El rosarino atraviesa un presente destacado en la Copa del Mundo. En los dos primeros partidos convirtió los cinco goles de Argentina: marcó un hat-trick frente a Argelia y un doblete ante Austria, actuaciones que le permitieron convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.

La Selección ya aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto del Grupo J. El próximo compromiso será ante Jordania, el sábado 27 de junio, antes de iniciar la etapa eliminatoria.

Esta es la undécima vez que Messi celebra su cumpleaños durante una competencia oficial con la camiseta argentina. Lo hizo en sus seis participaciones mundialistas, en el Mundial Sub-20 de 2005 y en las últimas cinco ediciones de la Copa América.

Nacido en Rosario el 24 de junio de 1987, comenzó a destacarse desde muy chico en las inferiores de Newell's Old Boys. A los 13 años se trasladó a España para incorporarse al Barcelona, club en el que desarrolló gran parte de su carrera y donde se convirtió en una de las máximas leyendas del fútbol mundial.

Durante su paso por el conjunto catalán conquistó 34 títulos, incluidas cuatro Champions League, además de establecer récords históricos de goles y rendimiento individual. También ganó ocho Balones de Oro y tres premios The Best.

Con la Selección argentina, los mayores éxitos llegaron en los últimos años. Levantó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, consolidándose como uno de los máximos referentes de la historia del deporte argentino.

En medio de un nuevo desafío mundialista, Messi celebra su cumpleaños manteniendo intacta la ilusión de sumar otra estrella para Argentina y seguir ampliando una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.