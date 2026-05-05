Un nuevo caso de Mpox fue confirmado en la Ciudad de Buenos Aires, según el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional. Con esta actualización, el total acumulado en lo que va de 2026 asciende a ocho casos en el país.

De acuerdo a los datos oficiales, siete de los casos corresponden a personas con residencia en CABA, mientras que el restante se detectó en la provincia de Río Negro y presenta antecedente de viaje a Chile. Todos los pacientes son hombres de entre 29 y 43 años.

En este marco, desde el sistema sanitario indicaron que, en los casos analizados, el principal antecedente fue el contacto sexual con parejas nuevas o múltiples. Además, la mayoría de las infecciones corresponde al clado Ib del virus.

A nivel regional, la situación también se mantiene bajo monitoreo. En las primeras semanas del año, se notificaron 784 casos en América, con Estados Unidos y Brasil como los países con mayor cantidad de registros.

¿Qué es la Mpox?

La Mpox —antes conocida como viruela símica— es una enfermedad viral de origen zoonótico, causada por un virus del grupo Pox. Su período de incubación suele ubicarse entre 6 y 13 días, aunque puede extenderse hasta tres semanas.

Generalmente, se trata de una enfermedad autolimitada, cuyos síntomas desaparecen entre los 14 y 21 días.

Cómo se transmite

El contagio se produce principalmente por contacto físico estrecho entre personas. Esto incluye el contacto piel con piel, cara a cara o durante relaciones sexuales.

Según explicaron especialistas, el riesgo aumenta con la cantidad de parejas sexuales. Incluso, la transmisión puede darse sin penetración o utilizando preservativo, ya que su eficacia para prevenir Mpox es limitada.

Por otro lado, también puede propagarse a través de:

Contacto con lesiones en la piel o mucosas

Gotículas respiratorias en interacciones cercanas

Objetos contaminados, como ropa, toallas o sábanas

Transmisión de madre a hijo durante el embarazo o el parto

En este sentido, los convivientes, cuidadores y personal de salud son considerados grupos con mayor exposición al virus.

Síntomas más frecuentes

La enfermedad se caracteriza principalmente por la aparición de lesiones en la piel o mucosas. Estas pueden presentarse como manchas, ampollas, úlceras o costras, generalmente dolorosas.

Las lesiones suelen concentrarse en la zona genital o anal, aunque también pueden aparecer en la garganta o el recto, lo que dificulta su detección.

Además, pueden presentarse otros síntomas como fiebre, dolor muscular, cansancio, inflamación de ganglios y molestias en la zona afectada.

Desde el ámbito sanitario también advirtieron que es frecuente la coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual y que las personas con el sistema inmunológico comprometido pueden desarrollar cuadros más graves.