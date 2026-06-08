Argentina alcanzó en mayo un nuevo récord mensual de donantes de órganos, con 109 procesos de donación concretados en distintos puntos del país.

La cifra marca un nuevo máximo para el sistema de procuración argentino y supera el registro de junio de 2025, cuando se habían alcanzado 96 donantes en un mes.

A partir de estos procedimientos, 228 pacientes que estaban en lista de espera pudieron acceder a un trasplante. En total se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, 5 renopancreáticos, 4 pulmonares y 2 hepatorrenales.

Además, 139 personas recibieron un trasplante de córneas, lo que también refleja el impacto concreto de la donación en la vida de cientos de pacientes y sus familias.

Los procesos se llevaron adelante en distintas jurisdicciones del país, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa y San Luis.

Desde el sistema sanitario destacaron que cada trasplante es posible gracias a la decisión de los donantes, el acompañamiento de sus familias y el trabajo de los organismos provinciales de procuración.

Entre los hospitales con mayor cantidad de procesos durante mayo se ubicaron el Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con 11 donantes; el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe, con 5 cada uno.

También se destacaron el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, con 4 donantes, y los hospitales Nuevo San Roque de Córdoba, Castro Rendón de Neuquén y Central de Mendoza, con 3 donantes cada uno.