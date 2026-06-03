La provincia de Santa Fe atraviesa una temporada de enfermedades respiratorias con un marcado predominio de la influenza A. De acuerdo con el último informe epidemiológico provincial, entre las semanas 18 y 20 de este año el virus concentró el 86% de las detecciones positivas de enfermedades respiratorias, consolidándose como el principal agente infeccioso de la temporada.

Los datos oficiales indican que durante las primeras 20 semanas de 2026 se confirmaron 195 casos de influenza A en pacientes internados por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). Además, el porcentaje de positividad de las muestras analizadas aumentó del 1,7% al 2,8%, reflejando una mayor circulación viral respecto del año pasado.



Según el informe, el crecimiento de los contagios se adelantó en comparación con 2025. A nivel nacional también se observa una tendencia similar, con predominio del subtipo A(H3N2), que representa la gran mayoría de los casos detectados. En Santa Fe, además, se confirmó la presencia del subclado J.2.4.1/K, con ocho casos registrados hasta el momento.

En cuanto a los grupos más afectados, las mayores detecciones de influenza A se registran entre personas de 45 a 64 años, seguidas por niños de 5 a 9 años, adultos de 65 a 74 años y menores de entre 2 y 4 años. También se mantiene la circulación de SARS-CoV-2, aunque con una incidencia considerablemente menor.

Las autoridades sanitarias remarcaron que la mayoría de los cuadros son leves o moderados, aunque existen grupos con mayor riesgo de complicaciones. Durante 2026 se notificó un fallecimiento asociado a influenza A en la provincia, correspondiente a un hombre de 64 años con enfermedades preexistentes y vacunación incompleta.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud insiste en la importancia de la vacunación antigripal, especialmente para personal de salud, embarazadas, niños pequeños, personas con factores de riesgo y mayores de 65 años. La vacuna se encuentra disponible de manera gratuita en hospitales y centros de salud de toda la provincia.