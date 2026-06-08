La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó la actualización de distintos artículos del Código Alimentario Argentino mediante resoluciones conjuntas con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por un lado, se modificaron los límites máximos permitidos de arsénico para la categoría "arroz y sus derivados, excepto aceite". La medida fue incorporada a través de la Resolución Conjunta N° 04/2026 y busca adecuar la normativa nacional a los avances técnicos y científicos en materia de inocuidad alimentaria.

Según se informó, la actualización armoniza los criterios argentinos con los estándares vigentes en el MERCOSUR, fortalece los controles sobre contaminantes inorgánicos y apunta a garantizar alimentos más seguros para los consumidores.

Además, se actualizó el artículo 156 del Código Alimentario Argentino, donde se establecen los límites máximos permitidos para distintos elementos metálicos y no metálicos presentes en alimentos.

Cambios en quesos de muy alta humedad

A través de la Resolución Conjunta N° 05/2026, también se incorporó al ordenamiento nacional el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre el uso de almidones en quesos de muy alta humedad.

La normativa autoriza el uso de almidones y almidones modificados como ingredientes opcionales en quesos con una humedad igual o superior al 55 %. Asimismo, establece que estos productos deben recibir tratamiento térmico y adoptar la forma del envase que los contiene al momento de su elaboración.

El reglamento fija además un límite máximo de incorporación del 1 % sobre el producto final y busca unificar criterios de producción entre los países miembros del bloque regional.

Desde la ANMAT señalaron que estas modificaciones contribuyen a mantener actualizada la legislación alimentaria argentina, fortalecer los controles de calidad e inocuidad y facilitar la circulación de alimentos bajo estándares comunes dentro del MERCOSUR.