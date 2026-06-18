Con la llegada del invierno y el uso más frecuente de estufas, calefones y otros artefactos de calefacción, especialistas remarcan la necesidad de extremar los cuidados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono (CO), un gas que no tiene color, olor ni sabor y que puede acumularse en ambientes cerrados sin ser detectado.

Según datos difundidos recientemente, en Argentina se registran alrededor de 200 muertes y unas 40.000 intoxicaciones por monóxido de carbono cada año. Además, durante julio de 2025 se contabilizaron 473 casos, una cifra que representó un incremento del 57 % respecto de la mediana de años anteriores.

La médica Valeria El Haj explicó que la gravedad de una intoxicación depende tanto de la concentración del gas como del tiempo de exposición. En concentraciones bajas, los síntomas suelen aparecer de forma gradual e incluyen dolor de cabeza, mareos, cansancio y náuseas, por lo que muchas veces se confunden con cuadros gripales. En niveles elevados, en cambio, puede provocar pérdida de conocimiento en pocos minutos.

Entre las principales medidas preventivas, los especialistas recomiendan realizar una revisión anual de los artefactos a gas por parte de un gasista matriculado, instalar detectores de monóxido de carbono, ventilar diariamente los ambientes y evitar utilizar hornallas u hornos para calefaccionar la vivienda.

También se aconseja verificar que chimeneas y conductos de ventilación estén despejados, no instalar calefones ni termotanques en baños o espacios cerrados, retirar los braseros antes de dormir y nunca encender motores o grupos electrógenos dentro de garajes o lugares sin ventilación.

Los grupos más vulnerables frente a una intoxicación son los niños, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades respiratorias o cardíacas y también las mascotas, que pueden verse afectadas por la exposición al gas.

Ante síntomas compatibles con una intoxicación o si varias personas de una misma vivienda presentan malestar al mismo tiempo, se recomienda salir inmediatamente al aire libre, abrir puertas y ventanas para ventilar el lugar y comunicarse con los servicios de emergencia o acudir a un centro de salud.