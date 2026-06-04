El Ministerio de Salud de la Nación informó la distribución de 553.948 dosis adicionales de vacuna antigripal para adultos, en respuesta a los pedidos realizados por las distintas provincias. La medida busca fortalecer las estrategias de vacunación en todo el país frente al crecimiento de la circulación del virus de la influenza.

Según detalló la cartera sanitaria, durante mayo se completó el 100% de la distribución planificada de vacunas correspondientes a la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026. Desde el inicio de la campaña ya fueron enviadas más de 7,4 millones de dosis a las provincias, además de partidas destinadas al PAMI, obras sociales e instituciones de salud.

Del total distribuido, más de 4,1 millones de vacunas correspondieron a adultos, mientras que también se entregaron dosis especiales para mayores de 65 años y vacunas pediátricas. El objetivo es garantizar la cobertura de los grupos considerados de riesgo en todo el territorio nacional.

Los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) muestran que provincias como Jujuy, La Rioja, Neuquén y Salta presentan los mejores niveles de cobertura en adultos mayores. En vacunación pediátrica también se destacan Jujuy, Salta, Entre Ríos, Tucumán y Neuquén.

Sin embargo, el informe advierte que algunas jurisdicciones continúan con niveles de vacunación inferiores a los esperados. Buenos Aires, Formosa, Corrientes, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registran coberturas más bajas en distintos grupos poblacionales.

La decisión de reforzar el envío de vacunas se produce en un contexto de incremento sostenido de los casos de influenza. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, la circulación del virus comenzó a aumentar desde la semana epidemiológica 10 y mantiene un comportamiento similar al registrado durante 2025.