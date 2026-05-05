Durante la madrugada de este martes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto aprehendió a dos jóvenes, de 17 y 18 años, luego de que fueran señalados por circular sobre los techos de varias propiedades.

El procedimiento se inició a partir de un llamado a la central de emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia de tres personas en las alturas de distintas viviendas.

Minutos después, los efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona y localizaron a dos sospechosos con características similares en inmediaciones de la terminal de ómnibus, donde finalmente fueron demorados.

Tras la intervención, se dio aviso a Fiscalía, que dispuso la formación de una causa por violación de domicilio.

Luego de cumplimentarse los recaudos legales y verificarse los antecedentes, el joven mayor de edad recuperó la libertad, mientras que el menor fue entregado a sus progenitores.