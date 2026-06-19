45 familias recibieron su vivienda en Villa Cañás

La ciudad vivió una jornada histórica con la entrega de 45 viviendas. El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Norberto Gizzi.
 
Villa Cañás19/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Villa Cañás vivió este jueves una jornada cargada de emoción con la entrega de 45 viviendas a familias de la ciudad, en un acto que contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente Norberto Gizzi.726330312_1536301288143231_8654955780568271588_n728035852_1650554762913492_2871382104941326864_n

La adjudicación de las unidades habitacionales representa un importante avance en materia de acceso a la vivienda y desarrollo urbano, permitiendo que decenas de familias concreten el anhelado sueño de contar con una casa propia.

Miniatura YoutubeVilla Cañás entregó 45 viviendas y cumplió el sueño de decenas de familias


725621530_2039830283289516_5588473764885263300_n726405904_27105971989083840_4677909725860201452_n

Durante el acto, Gizzi destacó la importancia de este momento para la comunidad y señaló que detrás de cada vivienda existe una historia de esfuerzo, espera y esperanza. Además, remarcó que la concreción de estas obras mejora la calidad de vida de los vecinos y fortalece el crecimiento de la ciudad.726622630_27579517425042841_8426128731022471944_n726427452_1287587816791510_3715667735663153868_n

La entrega se desarrolló en un clima de alegría y emoción, con la participación de familiares, autoridades y vecinos que acompañaron a los nuevos propietarios en un día que quedará marcado en la historia reciente de Villa Cañás.726539799_1832112447761550_917315229009168260_n727365625_1671418904084391_4856360063206336209_n

Con esta nueva urbanización, la ciudad suma infraestructura habitacional y continúa avanzando en proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Último momento
Te puede interesar
Miniatura Youtube

Promesa a la Bandera con emoción y memoria

LORENA ACOSTA
Villa Cañás19/06/2026
Alumnos de cuarto grado de Villa Cañás protagonizaron uno de los momentos más significativos de su vida escolar al realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera junto a veteranos de la Guerra de Malvinas.
Lo más visto
Miniatura Youtube

Promesa a la Bandera con emoción y memoria

LORENA ACOSTA
Villa Cañás19/06/2026
Alumnos de cuarto grado de Villa Cañás protagonizaron uno de los momentos más significativos de su vida escolar al realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera junto a veteranos de la Guerra de Malvinas.
Boletín de noticias