Villa Cañás vivió este jueves una jornada cargada de emoción con la entrega de 45 viviendas a familias de la ciudad, en un acto que contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente Norberto Gizzi.

La adjudicación de las unidades habitacionales representa un importante avance en materia de acceso a la vivienda y desarrollo urbano, permitiendo que decenas de familias concreten el anhelado sueño de contar con una casa propia.





Durante el acto, Gizzi destacó la importancia de este momento para la comunidad y señaló que detrás de cada vivienda existe una historia de esfuerzo, espera y esperanza. Además, remarcó que la concreción de estas obras mejora la calidad de vida de los vecinos y fortalece el crecimiento de la ciudad.

La entrega se desarrolló en un clima de alegría y emoción, con la participación de familiares, autoridades y vecinos que acompañaron a los nuevos propietarios en un día que quedará marcado en la historia reciente de Villa Cañás.

Con esta nueva urbanización, la ciudad suma infraestructura habitacional y continúa avanzando en proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.